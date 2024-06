Kiest Von der Leyen voor steun van de groenen of voor extreemrechts?

De vraag is wel hoe de Duitse de komende vijf jaar gaat invullen. Ze heeft de steun nodig van minimaal 361 Europarlementariërs en daarvoor kijkt Von der Leyen in de eerste plaats naar de twee partijen met wie de EVP de afgelopen vijf jaar samenwerkte: de sociaaldemocraten en liberalen.

De drie partijen hebben samen ruim 400 zetels in het nieuwe Europarlement. Maar Von der Leyen kan niet op alle leden van de drie grote centristische fracties rekenen. Zo vinden de Franse leden van haar eigen EVP dat ze te veel op de hand is van hun concurrent Emmanuel Macron.

Volgens de Europese editie van Politico zal Von der Leyen daarom ook buiten de drie centrum-fracties op zoek gaan naar steun. Ze kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de groenen te betrekken. Maar de verwachting is dat een dergelijke samenwerking tegen het zere been is van de conservatievere elementen binnen haar eigen EVP.

De leden van de liberale groep in het Europarlement ondertekenden voor de verkiezingen al een verklaring waarin ze beloofden nooit met extreemrechts te gaan samenwerken. Dat de VVD dat in Nederland nu toch doet, wordt de partij in Brussel bepaald niet in dank afgenomen. VVD’er Malik Azmani kon daardoor fluiten naar het voorzitterschap van de Europese liberalen. Hij kondigde tijdens de campagne al aan in Europa niet met extreemrechts te willen samenwerken.