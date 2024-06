Coalitiepartners bezorgd over rol PVV bij nationale veiligheid Politiek • Vandaag • leestijd 3 minuten • 694 keer bekeken • bewaren

Nu de kans toeneemt dat er binnen enkele jaren een oorlog uitbreekt met Rusland, rijzen er bij coalitiepartners VVD en NSC twijfels over de vraag of de veiligheid van het land wel in goede handen is bij de PVV. De partij van Geert Wilders, die zich tot een paar jaar terug bewonderend uitliet over Poetin en zich jaren na het neerhalen van de MH17 door een Russische raket tooide met vriendschapsspeld van Moskou, saboteert de noodzakelijke order voor nieuwe onderzeeboten. De Koninklijke Marine vreest daardoor straks met lege handen te staan.

De PVV sluit zich aan bij de lobby van de SGP om de order alsnog toe te kennen aan de in de Biblebelt gevestigde scheepsbouwer Damen, die overigens geen ervaring heeft met onderzeeboten. Zelfs BBB, tot nu de papegaaipartner van Wilders in de formatie, uit kritiek. Om de levering te vertragen eist de partij onder meer de - onhaalbare - garantie dat de door het Franse Naval en Nederlandse IHC te bouwen duikboten Amerikaanse kruisraketten kunnen afvuren. "Dat er problemen gaan ontstaan als we niet met Naval instemmen, dat kan niemand de PVV verwijten", beweerde PVV-Kamerlid Pool in een debat over de aanschaf.

Nog voor het nieuwe kabinet met PVV op het bordes staat, is de eerste lakmoesproef een feit. De formatiepartners, VVD, NSC en BBB, twijfelen serieus of de veiligheid van het land straks bij de grootste regeringspartij in goede handen is. (…) VVD-staatssecretaris van defensie, Christophe van der Maat, noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de toekomstig grootste regeringspartij zo omgaat met de veiligheid van Nederland. Defensie heeft snel ‘perspectief’ nodig dat er nieuwe onderzeeboten komen. “De kans is anders groot dat de marine over enkele jaren geen enkele onderzeeboot heeft, en dat is niet in het belang van de Nederlandse veiligheid.” De Amerikanen geven geen garantie, benadrukt hij. De gesprekken met de VS over de kruisraketten moeten zelfs nog beginnen.

Vertraging van de order zou Moskou goed uitkomen want haast is geboden omdat de kans op een gewapend conflict met het imperialistische Rusland groeit. Volgens de Noorse topgeneraal Eirik Kristoffersen heeft de NAVO nog maar drie jaar de tijd om voldoende slagkracht op te bouwen en een Russische aanval te weerstaan. Dat is veel sneller dan gedacht werd.

De topgeneraal voorspelt dat de militaire alliantie geen tien, maar amper “twee tot drie jaar de tijd heeft om haar troepen en voorraden weer op te bouwen”. NAVO-landen moeten hun militaire plannen dus dringend “versnellen”, benadrukt Kristoffersen. “We moeten er zeker van zijn dat we klaar zijn voor eender welke situatie”, klinkt het.

GroenLinks-PvdA zouden de verdeelde regering alsnog aan een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen helpen als de steun van de PVV wegvalt voor de defensieorder maar Frans Timmermans heeft al eerder duidelijk gemaakt dat zijn partij geen reddende engel gaat spelen in dit soort kwesties.

Volgende week dinsdag stemt de Kamer over de moties. Staatssecretaris Van der Maat deed nog een „dringend appèl” aan PVV-woordvoerder Pool om akkoord te gaan. De motie-Stoffer ontraadde de staatssecretaris met kracht. „Laten we het spel dan maar uitspelen”, zei Van der Maat, „als deze motie wordt aangenomen, ga ik hem niet uitvoeren.”

VVD, NSC en BBB werken aan de vorming van een ultrarechts kabinet met de PVV, het eerste sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in andere Europese landen voeren ultrarechtse partijen beleid dat veel overeenstemming vertoont met de wensen van Moskou. De overwinning van de PVV bij de verkiezingen van november werd in Rusland met gejuich ontvangen.

Het AD meldt ondertussen dat de formatie van het kabinet stroever verloopt dan verwacht.

Normaal duurt de laatste fase van een formatie zo'n twee weken. Nu duurt het langer, omdat er nog een premierskandidaat gevonden moest worden en omdat partijen tijdens de inhoudelijke onderhandelingen niet meteen een akkoord gesloten hebben over hoe het nieuwe kabinet eruit komt te zien. Bij één van de vier partijen wordt er rekening mee gehouden dat ook 26 juni niet gehaald wordt. ,,Een deadline is ook maar een deadline.’’

Wilders was in het voorbije decennium een graag gezien gast bij de Russische propagandazender Russia Today waar hij zich onder meer keerde tegen de pogingen van Oekraïne om zich te bevrijden uit de houdgreep van Moskou. Hij bepleitte appeasement-politiek ten opzichte van Poetin.

Een Facebook post van Wilders over zijn omstreden bezoek aan het Russische nepparlement in 2018.