Coalitiepartijen willen onderlinge verhoudingen verbeteren, Wilders opent weer aanval op Schoof

De leiders van de vier coalitiepartijen organiseren vanaf nu een wekelijks achterkamertjesoverleg om zo “te investeren in betere persoonlijke verhoudingen”, meldt het AD. Die persoonlijke verhoudingen kwamen afgelopen week weer flink onder druk te staan, nadat een overleg over de begroting van vorig jaar volledig uit de hand liep. Het gesprek duurde veel langer dan de bedoeling was, en na afloop lekten anonieme bronnen naar De Telegraaf dat een schreeuwende Pieter Omtzigt weer in huilen was uitgebarsten.

Het AD wijst er fijntjes op dat het wekelijkse achterkamertjesoverleg op gespannen voet staat met de ambities over een nieuwe bestuurscultuur die de vier partijen eerder ontvouwden. “De afspraak is opvallend. Bij de start van dit kabinet is afgesproken dat de regeringspartijen het anders zouden gaan doen: voortaan zouden de fracties van de regeringspartijen niet alles in coalitieoverleg dichttimmeren. Ook zouden de regeringspartijen zich slechts minimaal bemoeien met wat het kabinet doet.”

De verhoudingen tussen de vier coalitiepartijen zijn tot nu toe allesbehalve denderend. Tijdens het debat over de regeringsverklaring vlogen Geert Wilders en Dilan Yeşilgöz elkaar in de haren. Nadat Yeşilgöz had gesuggereerd dat de PVV-fractie achter een oliedomme hoofddoekjestweet van minister Fleur Agema zat, noemde Wilders dat “een vieze, vuile beschuldiging”. Ook wierp Wilders premier Dick Schoof voor de voeten dat hij onvoldoende opkwam voor zijn racistische PVV-ministers.