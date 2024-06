Coalitiepartijen VVD en NSC clashen met feitenvrije haatpartij PVV over catastrofale hongersnood in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 881 keer bekeken • bewaren

Nog voor er een kabinet op het bordes staat, zijn coalitiepartijen VVD en NSC aan de ene kant, en de PVV aan de andere met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de catastrofale hongersnood die heerst in Gaza. Volgens de Kamerlid Dennis Ram van de extreemrechtse PVV bestaat die hongersnood helemaal niet, wat natuurlijk volgens elke maatstaf complete lulkoek is.

Niet alleen ontkent Ram de glasharde feiten over de hongersnood, ook keerde hij zich tegen meer hulp aan de getroffen bevolking daar. De PVV gaat met Reinette Klever de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp leveren. Klever is behalve een racist die voor Ongehoord Nederland het Zwarte Pietenjournaal presenteerde en daarnaast actief de nazistische omvolkingstheorie promoot, ook fel voorstander van het volledig afschaffen van ontwikkelingshulp. Ram zei nu namens zijn partij tegen elke vorm van hulp te zijn zolang Hamas daar nog is en Israëlische gijzelaars daar nog worden vastgehouden.

"Er is hongersnood daar", verklaarde Roelien Kamminga van de VVD. Ze zei niet te snappen dat de PVV dat ontkende. Femke Zeedijk (NSC) zei "bezwaar te hebben tegen de framing dat er geen honger is". Volgens haar ging het PVV-Kamerlid met zijn uitspraken "buiten zijn boekje". Kamminga zei wel eveneens zorgen te hebben over de rol van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA, maar volgens Zeedijk van de NSC is de UNRWA de enige organisatie die hulp kan leveren in Gaza.