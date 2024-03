UNICEF-medewerker reist door Gaza: 'Totaal vernietigd door Israël, catastrofale hongersnood' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 125 keer bekeken • bewaren

Er is niets meer over van Gaza. Dat zegt UNICEF-hulpmedewerker James Elder die van noord naar zuid door het gebied reisde. Hij spreekt van een “totale vernietiging” in een gebied waar ooit drukke steden en bloeiende gemeenschappen waren. “Ik heb in mijn twintig jaar bij de VN niet zo’n verwoesting gezien,” aldus Elder.

Elder beschrijft hoe de kustweg nog de enige begaanbare weg in Gaza is, met als gevolg dat op die route zich honderdduizenden mensen bevinden. Ze zijn uitgehongerd, slapen op de weg, het strand of elk plekje dat maar beschikbaar is. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, waardoor de hygiënische situatie rampzalig is.

In Beit Lahia, in het noorden van Gaza, bezocht Elder de enige overgebleven kliniek. Daar zag hij kinderen “die op de rand van de dood staan, nog slechts huid en botten. En dit zijn degenen die het geluk hadden het ziekenhuis te bereiken”.

Eerder deze week waarschuwde het Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) dat ruim de helft van de bevolking van Gaza op de rand van de hongerdood balanceert. In het noorden van Gaza lijdt al 70 procent van de mensen “catastrofale honger”, elke verdere escalatie van het geweld door Israël duwt ook de mensen in het zuiden over het randje.

Israël heeft ondertussen de zuidelijke stad Rafah omsingeld en dreigt ook die stad, waar naar schatting 1,5 miljoen Palestijnen naartoe zijn gevlucht, binnen te vallen. Een “angstaanjagend” idee, zegt Elder. “Een militair offensief in Rafah zou catastrofaal zijn. De laatst overgebleven waterbronnen en ziekenhuizen van Gaza zijn daar. En je kunt nergens anders meer naartoe. Khan Younis en Gaza-Stad bestaan nauwelijks meer,” aldus Elder. “Rafah is de laatste hoop van Gaza en het is verbijsterend dat er nog steeds wordt gesproken over een mogelijke militaire operatie.”