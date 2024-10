Coalitie blokkeert spoeddebat over in de steek laten Afghaanse medewerkers Nederlandse krijgsmacht

De ultrarechtse coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB hebben een spoeddebat geblokkeerd over het in veiligheid brengen van Afghaanse medewerkers van de Nederlandse krijgsmacht. Het vorige kabinet wilde de Afghanen naar Nederland halen, maar het nieuwe kabinet heeft daar een streep door gezet .

De Afghanen waren tijdens de Nederlandse missie betrokken bij de Nederlandse troepen of bij bijvoorbeeld de beveiliging van de Nederlandse ambassade. Om die reden zijn ze hun leven niet meer zeker nu de Taliban de touwtjes weer in handen hebben. Het gaat om maximaal 48 mensen die de Nederlandse ambassade in Kabul hebben bewaakt en circa 145 beveiligers van de Nederlandse missie in Uruzgan tussen 2006 en 2010.