Christenfundamentalist verantwoordelijk voor politieke moorden in Minnesota

De man die zaterdag moordaanslagen pleegde op twee Democratische politici in de Amerikaanse staat Minnesota, is een christenfundamentalist. De 57-jarige Vance Boelter deed zich voor als politieagent en slaagde er zo in de Democratische parlementariër Melissa Hortman en haar man thuis te vermoorden. Ook pleegde hij een moordaanslag op de Democraat John Hoffman en zijn vrouw. Zij raakten gewond. De autoriteiten zijn nu op zoek naar Boelter.

Volgens CNN is Boelter een uitgesproken evangelische christen die naar Afrika reisde om het geloof te verspreiden. “Ik heb Jezus ontmoet toen ik 17 was en ik heb mijn leven aan hem gegeven”, aldus de Amerikaan.

Uit video’s en berichten op sociale media blijkt dat Boelter klaagde over de seksuele moraal in de VS. In een toespraak die hij hield in de Democratische Republiek Congo zei hij de LHBTI-rechten in Amerika te verafschuwen.