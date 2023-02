Charlie Hebdo drijft de spot met aardbevingsramp

8 feb. 2023 - 9:14

"De redactie van Charlie Hebdo deinst er niet voor terug om ruimte te bieden aan beledigende en smakeloze tekeningen die elders nooit geplaatst zouden worden" En gelijk hebben ze. Je moet overal grappen over kunnen maken, hoe smakeloos ze voor sommigen kunnen zijn. Onze Wetten geven de grenzen aan, niet wat mensen van een cartoon vinden. Vrijheid van meningsuiting is onbegrends, totdat een rechter daar een uitspraak over doet. Hoe moeilijk kan dat zijn? Wellicht geen leuke tekening voor getroffenen, maar wel 'spot on' - we zijn het geweld in die regio kennelijk al vergeten. En overigens, ik zou me als Turk meer zorgen maken over het aantal journalisten en activisten die zonder proces in de gevangenissen zitten, dan een tekening die gemaakt is in een vrij land.