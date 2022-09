Charles opnieuw nogal kribbige koning met een hekel aan pennen

14 sep. 2022 - 17:33

Charles is weer eens het mikpunt van hoon, spot, en leedvermaak - dat doet de man onrecht. Hij heeft grote drama's in zijn leven doorgemaakt, maar kwam die ook te boven. Hij is een goede vader voor zijn beide zoons geweest. Hij heeft zijn eigen mooie passies: architectuur en fotografie. Hij beschikt over humor en over idealen: de natuur heeft zijn aandacht, het klimaat ook. En jawel: hij kan onhandig zijn en geïrriteerd raken. Wie van ons heeft deze eigenschappen niet? Ik in elk geval heb ze wel. Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen. Dat is een universele wijsheid.

