Koning Charles ontslaat tientallen trouwe medewerkers per brief tijdens eredienst voor Elizabeth

Groot verdriet bij medewerkers aan het Britse hof. Niet alleen omdat de door velen geliefde koningin Elizabeth II is overleden maar omdat tientallen van hen te horen hebben gekregen dat ze ontslagen worden. De schokkende praktijk wordt onthuld door The Guardian . De medewerkers van koning Charles II ontvingen het slechte nieuws terwijl er een eredienst ter ere van de overledene aan gang was en zij druk bezig waren de troonoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Sommigen van hen zijn al tientallen jaren werkzaam aan het hof, in dienst van toen nog prins Charles.

De trouwe medewerkers werd per brief medegedeeld dat ze overbodig worden verklaard omdat de verwachting is dat Charles naar Buckingham Palace verhuist. Het hof verklaart dat het ontslag een wettelijke verplichting is en dat de medewerkers geholpen zullen worden bij het vinden van nieuw werk. Tegelijkertijd wordt er in kringen van het hof gespeculeerd dat Charles geen intrek neemt in Buckingham Palace omdat hij een afkeer heeft van het paleis. Hij zou dan in zijn residentie Clarence House blijven wonen en Buckingham Palace alleen voor werk gebruiken.