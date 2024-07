Celstraf voor vluchtelingenhater die burgemeester Tubbergen bedreigde Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 335 keer bekeken • bewaren

De rechter in Almelo heeft John de V. veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De 49-jarige man is schuldig bevonden aan verboden wapenbezit en het bedreigen van burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen. Dat meldt het ANP. De V. mag ook drie jaar lang geen contact opnemen met de burgemeester of in het gemeentehuis komen.

Tijdens de rechtszaak bekende de man dat hij een gps-tracker onder de auto van de burgemeester had geplaatst. Volgens De V. was dit niet bedoeld als intimidatie: hij wilde naar eigen zeggen alleen maar weten waar de burgemeester woonde.

Postma en zijn gezin schrokken enorm van de actie van De V. Een van de gezinsleden van de burgemeester ontdekt dat er een tracker onder de auto zit. “Ook de mensen die in het gemeentehuis werken, maken zich zorgen over wat er is gebeurd”, verklaarde Postma begin april tegenover RTV Oost.