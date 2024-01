Toekomstig AZC Albergen beschoten, geprivilegieerde racisten dwarsbomen op elke mogelijke wijze asielopvang

Omwonenden van een hotel in het Overijsselse Albergen waar de gemeente een azc van wil maken, willen hiertegen in verweer. "We gaan de hele vergunning nalopen en kijken waar we bezwaar kunnen maken", aldus Hennie de Haan, die de klaagbuurt vertegenwoordigt. Afgelopen werd de asielopvang al beschoten, vermoedelijk met een luchtbuks. De schade loopt in de duizenden euro's. Dat melden ANP en RTV Oost .

De Twentse gemeente Tubbergen ging vrijdag akkoord met de komst van het asielhotel in Albergen en heeft een omgevingsvergunning verleend voor vijf jaar. Maximaal 150 mensen op zoek naar een veilig onderkomen kunnen straks een plaatsje krijgen in de asielopvang. Hoe veilig Albergen is, is echter maar de vraag. Het dorp is al langere tijd in verzet tegen de plannen. "We willen geen mensen hier die mogelijk overlast kunnen veroorzaken", aldus De Haan.