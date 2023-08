CDA’ers halen keihard uit naar Wopke Hoekstra: ‘Geen moreel kompas, we zijn geen Orban-staat’

Alex Krijger, die in 2019 nog de auteur was van een CDA-evaluatierapport over de verkiezingen dat jaar, heeft geen goed woord over voor de achterkamertjesdeal waardoor Hoekstra nu in Brussel wordt geparachuteerd. “Vriendjes die buiten de orde van de ministerraad iets bedisselen. Dat moet afgelopen zijn, we zijn geen Orban-staat”