CDA en JA21 draaien kiezers rad voor ogen door stiekem eigen risico te verhogen

Joost Eerdmans viel deze week door de mand toen bij Nieuwsuur bleek dat er grote verschillen bestaan tussen het JA21-verkiezingsprogramma en de plannen die de partij heeft ingediend bij het Centraal Planbureau (CPB). Maar JA21 is niet de enige partij met dergelijke discrepanties, blijkt uit onderzoek van NRC.

Zo zijn er verscheidene partijen die aan het CPB lieten weten dat ze het eigen risico in de zorg willen verhogen naar 440 euro. Alleen de VVD hield die mogelijkheid ook open in het verkiezingsprogramma. Drie andere partijen die het eigen risico willen verhogen, CDA, JA21 en Volt, schrijven dat niet op in hun verkiezingsprogramma. “We draaien de verlaging van het eigen risico terug”, huichelt het CDA bijvoorbeeld, dat met geen woord rept over de verhoging.

Ook zetten veel partijen een streep door het plan voor investeringen in verzorgingshuizen. Het kabinet-Schoof reserveerde daar 600 miljoen euro voor, maar VVD, CDA, D66 en JA21 pikken dat geld stiekem weer in, schrijft NRC.