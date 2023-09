CDA (3 zetels in peiling) schrapt kiesdrempel uit programma

In 2021 schreven de christendemocraten nog in hun verkiezingsprogramma: “We kijken of in het nieuwe kiesstelsel dat wij voorstaan een kiesdrempel kan worden ingevoerd.” In het deze week gepresenteerde programma Recht doen is het woord ‘kiesdrempel’ niet meer terug te vinden. Wel schrijft de voormalige machtspartij: “Ook vergroten we het parlement om de verhouding tussen het aantal Kamerleden en de omvang van de Nederlandse bevolking weer in balans te brengen en de band tussen kiezer en gekozene vitaal te houden.”