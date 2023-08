Pieter Omtzigt doet mee aan de verkiezingen, hij wil geen 46 zetels

Pieter Omtzigt zal op 22 november met een eigen lijst deelnemen aan de verkiezingen. De nieuwe partij van de voormalige CDA’er heet Nieuw Sociaal Contract. In een video op Twitter zegt Omtzigt dat de problemen waarvoor Nederland staat “vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven”.

In de video pleit Omtzigt opnieuw voor de invoering van een nieuw kiesstelsel en de instelling van een grondwettelijk hof – maatregelen waarvoor een lange adem én grote steun in de Eerste en Tweede Kamer vereisten zijn. Ook spreekt de ex-CDA’er zijn zorgen uit over de bestaanszekerheid en de wooncrisis. Die problemen oplossen kan de overheid volgens Omtzigt niet alleen. “Daar bent u net zo hard bij nodig als Den Haag.”