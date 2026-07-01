Caroline van der Plas slaat als een bbbezetene om zich heen in stikstofdebat Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 756 keer bekeken • Bewaren

Caroline van der Plas trok woensdagmiddag alles uit de kast om de boeren op de publieke tribune van de Tweede Kamer op te jutten. “Boeren, vecht voor je toekomst”, riep ze tijdens het stikstofdebat. De BBB’er sprak onder meer van een “doodsvonnis voor boeren”, een “stikstofobsessie” en “de natte droom van D66”. Ook verweet Van der Plas de niet bij het debat aanwezige PRO-leider Jesse Klaver “dictatoriale trekjes”. “Je hebt geen ziel als je dit doet.”

“Boeren worden naar de slachtbank geleid”, jammerde de BBB’er die het naar de slachtbank leiden van levende wezens blijkbaar toch als een onwenselijk fenomeen beschouwt. “Er is geen stikstofprobleem.”

Diverse Kamerleden wezen Van der Plas erop dat BBB helemaal niets voor elkaar heeft gekregen na de monsterzege bij de Provinciale-Statenverkiezingen in 2023. Ook in het kabinet-Schoof kon BBB de zaak alleen maar traineren. Een oplossing van de stikstofcrisis kwam daardoor niet dichterbij. Volgens Van der Plas was dat echter de schuld van anderen: van “activistische ambtenaren” en van de coalitiepartijen van destijds. “Femke Wiersma had goede plannen.”

PRO-Kamerlid Laura Bromet prees de kabinetsplannen om zones rond Natura2000-gebieden in te stellen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Tegelijkertijd mogen de kabinetsplannen van PRO een stuk ambitieuzer. “Er zitten nog de nodige onzekerheden in”, aldus Bromet. Daarmee wijst ze onder meer op het naar achteren schuiven van de stikstofreductiedoelstellingen. De vraag is of dat wel juridisch wel houdbaar is. Verscheidene natuur- en milieuorganisaties hebben daar grote twijfels bij. Bromet: “Wij willen meer zekerheid hebben over dit pakket. Als het niet effectief is, moet er nog een schepje bovenop.”