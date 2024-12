Journalist ontmaskert Henk Vermeer (BBB) als leugenachtige fantast Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 443 keer bekeken • bewaren

Talkshows zijn dol op BBB’ers. En BBB’ers zijn dol op talkshows, omdat ze er zo lekker hun feitenvrije onzin kunnen verspreiden. Maar wat er gebeurt er als een BBB’er in gesprek moet met een journalist die zich wel goed heeft voorbereid? Dat valt deze week te lezen in Tubantia. Verslaggever Leo van Raaij schminkt BBB-Kamerlid Henk Vermeer in een uitstekend en kritisch interview compleet af.

Van Raaij heeft eens kritisch gekeken naar alle broodje-aapverhalen die Vermeer deelt over de klimaatcrisis, overstromingen, windmolens en de volksgezondheid. Het leidt tot een artikel waarin de vragen uiterst informatief zijn, terwijl de antwoorden van Vermeer ronduit ontluisterd zijn.

De journalist ontmantelt de ene na de andere drogreden van de BBB’er. Zo voelt Van Raaij Vermeer aan de tand over zijn beweringen over de natuurramp in de regio Valencia. Volgens de BBB’er was de ellende mede te wijten aan dammen die waren weggehaald. Lees mee en geniet:

“[D]aarmee verspreidt u ook desinformatie.

„Waarom is dat desinformatie?”

Omdat het weghalen van die dammen geen enkele relatie had met de hevige regenval die daar is opgetreden en de gevolgen ervan.

„Dat zeg ik niet, dat maak je ervan.”

Waarom zou je dan überhaupt die kwestie rond die dammen ter sprake brengen?

„Omdat alles wat stroomopwaarts gedaan wordt, besloten wordt en veranderd wordt, altijd stroomafwaarts gevolgen heeft.”

Maar dat heeft dus geen relatie met die ramp in Valencia. Die dammetjes zijn ooit aangelegd om elektriciteit op te wekken, hadden geen functie in de zin van de waterhuishouding. Dus die dammen spelen helemaal geen rol. Door ze te benoemen, suggereert u dat ze dat wel doen en leidt het de aandacht af van het wérkelijke probleem.

„Het heeft wel een relatie met de ramp, maar geen relatie met klimaatverandering zelf. Dat wordt er steeds aan gekoppeld en dat is gewoon je reinste valse framing. Ik heb dat nooit gezegd. Maar waterhuishouding speelt wel een grote rol in de gevolgen van klimaatverandering.”

Die dammetjes hadden geen relatie met de mate van de ramp die zich daar heeft voltrokken.

„Ik heb andere informatie. Ik krijg ook berichten van mensen die in Valencia wonen.”

U heeft informatie van mensen uit die omgeving. U noemde net ook die huisarts uit Meeden over de windmolens. Dat is allemaal anekdotisch bewijs. Een eenling, of paar mensen, die iets roepen zonder dat daar echt onderzoek naar is gedaan. Dat u ze aanhoort, valt te prijzen. Maar u heeft als volksvertegenwoordiger toch ook een verantwoordelijkheid om u in het publieke debat te baseren op de informatie die wél wetenschappelijk is onderzocht?”