Caroline van der Plas en Mona Keijzer BBBlijven BBBlunderen, nu weer met kiloknallers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1350 keer bekeken • bewaren

Waar staat BBB eigenlijk voor? Die vraag prangt nu de belangrijkste vertegenwoordigers van de Big Agro-partij er regelmatig blijk van geven dat ze het zelf ook niet meer weten.

Dat BBB een weinig coherent geheel is, kwam al aan het licht toen Mona Keijzer haar opwachting maakte als premierskandidaat. Aan de talkshowtafel van Op1 ontdekte ze toen dat BBB voor legalisering van softdrugs is, terwijl zij juist staat voor een keiharde aanpak. Ook over het ontvangen van wachtgeld bleken Keijzer en partijoprichter Caroline van der Plas totaal tegengestelde meningen te hebben.

Van der Plas lijkt ondertussen vandaag al niet meer te weten wat ze gisteren heeft beweerd. Kort voor het weekend ging ze samen met Keijzer tekeer tegen het besluit van Jumbo om te stoppen met kiloknaller-aanbiedingen. “De mensen met hogere inkomens die deze besluiten nemen en/of toejuichen, raakt dit besluit niet. Zij kunnen de vleeswaren ook zonder korting gewoon blijven betalen”, klaagde de eeuwig verongelijkte Keijzer op X.

Andere X-gebruikers wezen haar er al snel op dat BBB in 2022 mede-indiener was van een motie om nu juist een einde te maken aan kiloknallers. De partij riep het kabinet samen met onder meer GroenLinks-PvdA en Volt op om te onderzoeken of het mogelijk was om een einde te maken aan het gestunt met vleesprijzen. “Niemand zit te wachten op kiloknallers. De meeste boeren niet, wij ook niet”, verklaarde Caroline van der Plas in een interview.

Inmiddels blijkt Van der Plas weer als een blad aan de boom te zijn omgedraaid. De BBB-voorvrouw verwijt supermarktketen Jumbo nu “geen verantwoordelijkheid” te voelen “voor al die honderdduizenden gezinnen die nu al bijna nooit vlees op tafel kunnen zetten vanwege de prijs. En bij een aanbieding dit wel zouden kunnen”.