‘Canadese importbelasting van 100 procent op Tesla’s’

Freeland is in de race voor de opvolging van Trudeau als leider van de Liberal Party. Daarmee zou ze ook een goede kans maken op het premierschap, want dankzij Trump zitten de Liberalen weer in de lift. Volgens een peiling van Ipsos kan de Liberal Party rekenen op steun van 38 procent van het electoraat, terwijl de conservatieven blijven steken op 36 procent. Daarmee hebben de liberalen in zes weken tijd een achterstand van maar liefst 26 punten goedgemaakt. De Canadese kiezers verwijten de conservatieve leider Pierre Poilievre dat hij een Trump-fanboy is.