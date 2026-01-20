Californische gouverneur Newsom kan het 'zielige' geslijm van wereldleiders bij Trump niet meer verdragen

De Californische Democratische gouverneur Gavin Newsom heeft in Davos scherpe kritiek geuit op wereldleiders die volgens hem te veel buigen voor de Amerikaanse president Donald Trump. Newsom, momenteel een van de meest uitgesproken Trump-critici in Amerika en veel genoemde presidentskandidaat voor 2028, waarschuwde met name de Europese leiders om "verenigd" te blijven ten opzichte van de oranje autocraat in het Witte Huis.
Newsom wond er geen doekjes om:
"Ik kan deze medeplichtigheid van mensen die omrollen niet meer verdragen. Ik had een stel kniebeschermers mee moeten nemen voor al die wereldleiders. Ik bedoel, het uitdelen van kronen, Nobelprijzen die worden weggegeven. Het is gewoon zielig. En ik hoop dat mensen begrijpen hoe zielig ze eruitzien op het wereldtoneel. [...] Trump is een T-Rex. Je paart met hem of hij verslindt je, een van de twee, en daar moet je tegen opstaan."
Met die woorden zal Newsom mogelijk ook oud-VVD-leider en huidige NAVO-chef Mark Rutte in gedachten hebben. Die stuurde opnieuw een bijzonder slijmerig tekstberichtje aan Trump, die dat bericht uiteraard direct glunderend deelde op sociale media.
Meer over:actueel, gavin newsom, donald trump
