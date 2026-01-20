Trump zet gênant geslijm NAVO-chef Rutte online Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 380 keer bekeken Bewaren

Terwijl de Amerikaanse president Trump zijn dreig- en intimidatiepraktijken tegen NAVO-lidstaten opvoert, stuurt secretaris-generaal Mark Rutte het oranje gevaar in het Witte Huis bizar complimenteuze kattenbelletjes. Rutte heeft de beruchte gewoonte zijn sms'jes te vernietigen maar dat werkt niet bij Trump want die zette het geslijm van de voormalig VVD-leider gewoon online.

"Meneer de president, beste Donald, wat je vandaag in Syrië hebt bereikt is ongelooflijk. Ik zal mijn mediaoptredens in Davos gebruiken om je werk daar, in Gaza en in Oekraïne, uit te lichten. Ik zet me in om vooruitgang te boeken wat Groenland betreft. Kan niet wachten om je te ontmoeten."

Trump heeft verklaard dat hij een 'heel goed' telefoongesprek geeft gevoerd met Rutte. Of dat voor of na het slijm-appje plaatsvond is onduidelijk. Hij herhaalde nog eens zijn aanspraken op Groenland terwijl hij bevestigde daar een bijeenkomst over te zullen bijwonen in het Zwitserse Davos. Daar wordt deze week het World Economic Forum (WEF) gehouden, een jaarlijkse bijeenkomst die onder meer door wereldleiders wordt bezocht.

Ondertussen escaleert Trump vrolijk verder. Zo heeft hij een kaart getoond met de door hem gewenste uitbreiding van het Amerikaanse grondgebied. Zijn lebensraum omvat onder meer Canada, Groenland en Venezuela. Politico schrijft:

Als verdere aanwijzing dat de Amerikaanse president en zijn MAGA-aanhangers steeds meer praten over het nastreven van suprematie over het gehele westelijk halfrond, deelde Trump vervolgens een nepkaart – die op de achtergrond te zien was van een echte foto van Europese leiders die in augustus naar Washington waren gereisd om over Oekraïne te praten – waarop Canada, Groenland en Venezuela allemaal onder de Amerikaanse vlag stonden afgebeeld.

Ook wil Trump, kennelijk ter vervanging van de Verenigde Naties, een door hem geleide Vredesraad oprichten, waar landen aan deel kunnen nemen tegen betaling van 1 miljard dollar. De Franse president Macron voelt daar naar verluidt weinig voor. Trump beantwoordde die afwijzing met een nieuw dreigement, hij zegt de Amerikaanse import van Franse wijnen en champagnes met 200 procent te zullen belasten.

Macron reageert sowieso niet zo vleiend op Trump als Rutte. De NOS schrijft:

Trump deelde naast het bericht van Rutte nog meer persoonlijke appjes op zijn platform. Een paar uur daarvoor verscheen ook een bericht online van de Franse president Macron, gericht aan Trump. "Ik snap niet wat je met Groenland aan het doen bent", schrijft Macron daarin. Hij stelt voor aan Trump om hem, na Davos, in Parijs te ontvangen voor een diner voordat hij weer terug naar de VS vliegt.

Trump heeft zestig landen uitgenodigd voor zijn Vredesraad, waaronder Rusland, Israël en de Europeese dictatuur Belarus.

Eerder op maandag werd bekend dat onder meer Rusland en Belarus zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de raad. Die moet gaan toezien op de wederopbouw en het bestuur van de Gazastrook, al lijken uitgelekte documenten in The New York Times te suggereren dat de missie van de raad breder moet worden dan slechts Gaza. Ook Nederland is gevraagd om deel te nemen. Verder zijn onder meer Jordanië, Argentinië, Polen en Turkije gepolst. Volgens persbureau Reuters heeft Marokko al aangekondigd te willen deelnemen.

Terwijl politici angstig reageren, trekken in Davos burgers de straat op om te protesteren tegen de Amerikaanse autocraat en zijn imperialisme. Ze werden, zoals vaker, getrakteerd op geweld van de politie. Het AD meldt: