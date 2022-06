Californië neemt wet aan die van staat veilige haven maakt voor ongewenst zwangeren en abortusartsen

25 jun. 2022 - 13:47

Het onvermijdelijke is natuurlijk dat het mensbeeld van Californië niet verenigbaar, noch onder dezelfde federale noemer te brengen is als dat van -als voorbeeld- texas. Daar waar we de afgelopen eeuw(en) een zoeken naar samenwerking hebben gezien naar grotere verbanden is mijn inschatting dat de tegengestelde beweging zich de komende decennia zal voltrekken. Tot zelfs kleinere gemeenschappen dan de huidig geldende landsgrenzen. Ook binnen Nederland. Als dat an-sich al niet de belofte tot oorlogen in zich draagt, de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid om samen de globale problemen op te lossen drukt wel over die rand. En ook zonder oorlog durf ik er wel een weddenschapje tegen aan te gooien dat globaal gezien we weer een mensheid van nomaden worden. Dat uitspraken zoals deze van het Hooggerechtshof achteraf gezien als kantelpunten geduid gaan worden... lijkt me welhaast een open deur.