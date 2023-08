BVNL zet notoire dierenverwaarlozer van Farmers Defence Force op plek 3

De partij BVNL van Wybren van Haga heeft een notoire dierenverwaarlozer op de derde plek van de kieslijst gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Siete van Keimpema is door Farmers Defence Force (FDF) naar voren geschoven als politiek vertegenwoordiger van de extremistische boerenorganisatie, nadat de achterban besloot geen eigen politieke partij op te richten.

Van Keimpema is een melkveehouder die in 2019 met haar bedrijf uit zuivelcoöperatie FrieslandCampina werd gezet. Dat gebeurde na een reeks incidenten en waarschuwingen met betrekking tot structurele verwaarlozing van de koeien en het leveren van ernstig verontreinigde melk. Binnen de veehouderij van Van Keimpema lag de kalversterfte op maar liefst 71 procent, waar FrieslandCampina een maximaal aanvaardbaar percentage van 20 procent hanteert.

“De melkkwaliteit en bedrijfsvoering van haar boerderij was zo slecht, dat zuivelcoöperatie FrieslandCampina terecht de aankoop van melk staakte. […] In de voorgaande acht maanden had de zuivelcoöperatie als waarschuwing al driemaal de melkinname van Van Keimpema's boerderij opgeschort. Die waarschuwingen waren terecht volgens de rechter omdat sprake was van voortdurende onregelmatigheden en overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften. De melk van Van Keimpema's boerderij bleek herhaaldelijk verontreinigd te zijn. Bij een controle trof FrieslandCampina een mestwagen in een sloot aan waaruit de koeien dronken.