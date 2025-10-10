Burgers hebben er recht op het te weten als de politie hun aangifte terzijde legt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

In 2024 is de politie niet toegekomen aan de behandeling van 45000 aangiftes. Voor de eerste helft van dit jaar staat de teller al op 24000.

Onder de gegeven omstandigheden hebben burgers er recht op te weten of hun aangifte(s) terzijde zijn gelegd. Dat hoort de politie zulke aangevers mee te delen. Ze hebben er récht op dat te weten zodat ze eventueel extra beveiligingsmaatregelen kunnen nemen voor de volgende keer zoals extra bescherming van hun woning tegen inbraak of een grotere voorzichtigheid op straat.

Dit is een schokkende zaak die een rol dient te spelen in de verkiezingsstrijd. In het bijzonder progressieve partijen moeten zich dit nationale probleem aantrekken. Veiligheid, dat je niet vogelvrij bent als belastingbetalend burger van dit land, is een wezenlijke levensvoorwaarde.

Bovendien ondermijnt het feit dat de politie aan zoveel zaken niet toekomt, het weefsel van de samenleving. Waarom zou je respect hebben voor een staat die je op cruciale momenten niet beschermt? Ook geweldsmisdrijven blijven liggen. In een dergelijke werkelijkheid is het niet zo vreemd als mensen een mes op zak dragen om zichzelf te verdedigen waar de politie het wellicht laat afwegen. Wie betrapt worden op pekelzondes en vaak een zeer forse boete krijgt – bijvoorbeeld voor het verkeerd aanbieden van afval – hebben een punt als zij reageren met een “Ga boeven vangen”.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

