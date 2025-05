Burgerinitiatief om Marjolein Faber naar huis te sturen

Op het platform van De Goede Zaak is een petitie gestart om PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber uit haar ambt te zetten. De ondertekenaars willen op die manier laten zien "dat het Nederlandse volk klaar is met een minister die de hand boven het hoofd gehouden wordt om de coalitie bij elkaar te houden. Dit terwijl de minister iedere keer weer laat blijken totaal ongeschikt te zijn aan de functie als minister. De minister toont namelijk geen ministeriële verantwoordelijkheid. Dit kan dus niet langer en de minister moet of zelf opstappen of weggestuurd worden in het belang van Nederland waar echte problemen opgelost dienen te worden."