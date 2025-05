Faber zeer geërgerd over verzet Nederlandse burgers tegen wrede behandeling kinderen, verbiedt alle uitjes Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1482 keer bekeken • bewaren

Marjolein Faber, die door Geert Wilders tot minister van Vreemdelingenhaat is benoemd, is woest dat gewone Nederlanders asielkinderen alsnog een uitstapje willen bezorgen. Kinderen die noodgedwongen verblijven in het azc van het Friese Sint Annaparochie zouden een dagje naar De Efteling. Toen Faber daarvan hoorde verbood ze het uitstapje. Geert Wilders zei rond de herdenking van nazibezetting dat het enige uitstapje dat deze kinderen van hem mogen krijgen gedwongen deportatie is. Faber wil nu dat alle uitjes voor asielzoekers verboden worden. Faber, die zelf een tweede huis in Florida heeft, wil niet dat vluchtelingenkinderen de kans krijgen zich te ontspannen.

Duizenden Nederlanders trokken na haar eerste verbod de portemonnee. Via crowdfunding werd in korte tijd meer dan 160.000 euro ingezameld om de kinderen het uitstapje te bezorgen. Nu wil Faber ook dit particulier initiatief verbieden. Ook zij wil, net als haar baas, de minderjarigen deporteren.

COA organiseert wel vaker uitstapjes voor de kinderen aangezien dat ook wettelijk verplicht is. Vorig jaar waren een aantal jongeren uit het azc betrokken bij een vechtpartij net buiten terrein van Stannemet, een jaarlijk dorpsfeest met kermis, waarbij messen gebruikt werden en drie gewonden vielen. Dat had een grote impact, zowel in het dorp als op het azc omdat er nog nooit zoiets was voorgevallen.

Drie bewoners van het azc, twee minderjarigen en een 27-jarige, werden opgepakt en los van de schuldvraag gedwongen te verhuizen om verdere onrust te voorkomen. In januari van dit jaar was er weer sprake van agressie tussen groepen jongeren, dit keer in het ov. Daarom dacht het COA het uitstapje tijdens Stannemet te houden.

Faber en de rest van de vreemdelingenhaters gebruiken het incident om de bevolking op te hitsen tegen asielzoekers door te doen alsof alleen zij verantwoordelijk zijn voor de ruzies. Geweld op kermissen is van alle tijden en vindt plaats door heel het land maar de laatste jaren is er wel sprake van een toename omdat groepen niet meer spontaan met elkaar in conflict raken maar dat ook via sociale media georganiseerd wordt. Dat kan er hard aan toe gaan. De Kermisbonden hebben de overheid opgeroepen maatregelen te nemen om dergelijke confrontaties te voorkomen. Het COA is St Annaparochie heeft daar gehoor aan gegeven maar wordt nu dus tegengewerkt door de PVV.

Burgemeester André van de Nadort van de gemeente Waadhoeke, waar Sint Annaparochie onder valt, vindt het "schandalig" dat minister Faber zich heeft bemoeid met het uitstapje. "Een minister die haar eigen beleid onderuit schoffelt. Het is gewoon beleid waar zij verantwoordelijk voor is, wat gewoon in de wet staat: dat er naast opvang ook ruimte is voor ontspanning van de jonge asielzoekers." Volgens Van de Nadort maakt de minister het werk voor medewerkers van het COA erg moeilijk. "Als zij via X haar eigen medewerkers voor de bus gooit, die gewoon haar beleid uitvoeren, dan is dat schandalig. Het geld is geen probleem. Het is de minister die er dwars doorheen fietst."

Faber tolereert zoals gebruikelijk geen kritiek en valt de burgemeester aan. Die zou "ver van zijn burgers af staan".

