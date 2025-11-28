Burgemeester Venlo bedreigd na lastercampagne Wilders en Faber (PVV) Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 598 keer bekeken • bewaren

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten (VVD), krijgt al zes maanden beveiliging vanwege online bedreigingen. Dit begon nadat de landelijke PVV-fractie hem aanviel over zijn standpunt rond een gepland asielzoekerscentrum in het voormalige klooster Bethanië, waar zeshonderd vluchtelingen moeten worden opgevangen. Dat meldt NRC. Voormalig minister Marjolein Faber (PVV, Vreemdelingenhaat) noemde het in de Tweede Kamer "onvoorstelbaar" dat de burgemeester geen garanties zou geven over politie-inzet, waarna PVV-leider Geert Wilders het fragment gretig online verspreidde.

Bij het bericht schreef Wilders: "De PVV staat pal voor de inwoners van Venlo! Ze verzetten zich terecht tegen een nieuw azc in hun stad… Gelukkig oordeelt minister Faber snoeihard over de Venlose VVD-burgemeester die nul veiligheidsgaranties geeft."

NRC schrijft:

Scholten krijgt vooral kritiek vanuit een begin dit jaar opgerichte lokale werkgroep, die zich verzet tegen het azc. Op Facebook riep de groep haar leden op om massaal naar de raadsvergadering te gaan. De woordvoerder van de werkgroep, Dennis Bekkema, noemde de burgemeester eerder op Facebook „een gezwel in het gemeentebestuur”, waarna Scholten aangifte deed van belediging.