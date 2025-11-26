Extremisten bedreigen Venlose burgemeester om azc-plannen, woning nu beveiligd

De gemeente Venlo heeft de beveiliging rond het huis van burgemeester Antoin Scholten moeten aanscherpen vanwege serieuze online bedreigingen. Die volgen op een plan voor een asielzoekerscentrum in de gemeente. Dat melden L1 en de NOS .

Scholten deed het afgelopen jaar meerdere keren aangifte van bedreiging en belediging. Hij trok zich ook gedeeltelijk terug van sociale media (X, uiteraard) vanwege de agressieve toon van reacties. Ook een wethouder, Frans Schatorjé (EenLokaal), kreeg het advies om na zware vergaderingen niet meer alleen naar huis te fietsen. De gemeente spreekt van "een verharde toon in het debat" en is extra alert bij raadsvergaderingen.