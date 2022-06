Buitenlandse investeerders pikken Nederlandse woningen in

“Sinds De Leyhoeve in 2018 in handen is van de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Heitman, een van de grootste buitenlandse investeerders in Nederlands vastgoed, veranderde er iets. Kock, bestuurslid van de Huurdersvereniging, vertelt dat haar vader, die er in 2018 is komen wonen, twee keer zo veel huur betaalt als zijn buurman, een van de oorspronkelijke bewoners. Kock: „Alles is twee keer zo duur geworden sinds we een Amerikaanse eigenaar hebben.””