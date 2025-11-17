Britten willen vluchtelingen hun sieraden afpakken Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 275 keer bekeken • bewaren

De Britse Labour-regering wil asielzoekers hun waardevolle bezittingen laten inleveren om de kosten van hun eigen asielprocedures te betalen. Minister Alex Norris (Binnenlandse Zaken) verdedigde de plannen maandag door te stellen dat vluchtelingen "met auto's, e-bikes of sieraden zonder sentimentele waarde" moeten bijdragen aan hun opvang. "Als iemand met een tas vol gouden ringen komt, is dat iets anders dan een erfstuk," aldus de minister. Hoevaak er daadwerkelijk iemand met "een tas vol gouden ringen" de grens oversteekt zei hij niet. De maatregel is overgenomen van Denemarken, dat al langer een dergelijk asielbeleid voert.

De vergelijking met Denemarken roept echter ook donkere historische parallellen op. Het systematisch confisqueren van bezittingen van een kwetsbare groep mensen doet denken aan de Nazi-praktijken tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Joden gedwongen werden hun eigendommen af te staan voordat ze werden gedeporteerd.