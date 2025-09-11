Britse VS-ambassadeur Mandelson ontslagen wegens innige vriendschap met Jeffrey Epstein Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 262 keer bekeken • bewaren

De Britse premier Keir Starmer heeft Peter Mandelson ontslagen als ambassadeur in de Verenigde Staten nadat nieuwe e-mails opdoken die zijn innige vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent, pedofiel en vrouwenhandelaar Jeffrey Epstein onthulden. Daaronder zijn ook berichten waarin Mandelson suggereerde dat Epsteins veroordeling in 2008 voor het werven van een minderjarige voor prostitutie onterecht was. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat Mandelson bij zijn benoeming niet de waarheid heeft gesproken over zijn werkelijke relatie met Epstein.

In een e-mail uit juni 2008 schreef Mandelson aan Epstein: "Ik denk de wereld van je en voel me hopeloos en woedend over wat er is gebeurd. Dit zou gewoon niet kunnen gebeuren in Groot-Brittannië. Je moet ongelooflijk veerkrachtig zijn, vechten voor vervroegde vrijlating." Minister Stephen Doughty (Europese en Noord-Amerikaanse Zaken) benadrukte dat Downing Street niet op de hoogte was van deze correspondentie ten tijde van Mandelsons benoeming.

De vriendschap tussen Mandelson en Epstein kwam afgelopen week vol in de aandacht nadat Amerikaanse Congresleden Epsteins '50e verjaardagsboek' vrijgaven, waarin Mandelson de financier zijn "beste vriend" noemde. In dat boek staat ook de tekening van een naakt meisje, gemaakt door Donald Trump, voorzien van een persoonlijk briefje ondertekend door de Amerikaanse president zelf. Trump blijft ondertussen alle bewijs van zijn eigen hechte vriendschap met Epstein wegliegen.