Britse premier Andy Burnham vecht tegen zijn tranen tijdens toespraak over overleden vader Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • Bewaren

In een zeer persoonlijke toespraak heeft de Britse premier Andy Burnham op het Labour-congres uit de doeken gedaan waar het Verenigd Koninkrijk volgens hem naartoe moet.

Burnham werd emotioneel toen hij sprak over het overlijden van zijn vader. “Op de dag dat mijn vader overleed, zei de Schotse premier dat ik de laatste premier van het Verenigd Koninkrijk zou zijn”, vertelde de Labour-leider. “Ik vertel dat omdat ik wil dat jullie weten hoe ik me daarbij voelde: vastbesloten om zijn ongelijk te bewijzen.”

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn vader en met name diens kinderen veel kansen geboden, vertelde de Britse premier. Met dank aan Labour werd het hoger onderwijs toegankelijk voor kinderen uit de arbeidersklasse en kwam er universele gezondheidszorg.

Burnham wil alles op alles zetten om het Verenigd Koninkrijk weer een land te maken dat vooroploopt in de wereld: een land dat vecht tegen het fascisme, dat solidariteit hoog in het vaandel heeft en een land dat de bevolking verenigt in plaats van verdeelt.

Om een en ander te bereiken stelt Burnham een radicale progressieve agenda voor. Nadat hij eerder al de prijzen voor buskaartjes verlaagde, wil hij meer doen om de kosten voor levensonderhoud omlaag te brengen. Later dit jaar zal Labour wetten aannemen om de stijging van de woonkosten binnen de perken te houden. “We zien wonen niet langer louter als een markt met winnaars en verliezers, maar als een eerste levensbehoefte voor een goed leven”, aldus Burnham.

Vanwege de deplorabele staat van de Britse overheidsfinanciën kunnen verscheidene andere plannen om het leven goedkoper te maken pas na de volgende verkiezingen worden doorgevoerd, zei de premier. “Ik zou graag sneller willen gaan, maar ik moet eerlijk zijn over wat het land zich kan veroorloven.”

De ‘ongemakkelijke waarheid’ was een terugkerend thema in de speech van de premier. Zo verklaarde hij dat Brexit een vergissing was. De beloftes van de voorstanders zijn niet uitgekomen en de Britse economie heeft nog altijd zwaar te lijden onder de breuk met de EU, de belangrijkste afzetmarkt voor Britse producten en diensten.

The Guardian wijst erop dat Burnhams anti-Brexit-standpunt electoraal riskant kan zijn in kiesdistricten waar een meerderheid voor afscheiding van de EU heeft gestemd, zoals in het kiesdistrict van de Labour-leider zelf. De Britse premier heeft desalniettemin goede hoop dat de bevolking zich achter zijn voorstellen zal scharen. “Ik geloof dat mijn plannen ons niet alleen bijeen zullen houden, maar ons ook in staat zullen stellen weer op te krabbelen.”