Britse minister van Justitie stapt op om feestjes en leugens van premier Boris Johnson Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten

De Britse minister van Justitie David Wolfson heeft ontslag genomen wegens de "schaal, context en aard" van het overtreden van de coronaregels in 10 Downing Street. In een brief aan Boris Johnson schreef Wolfson dat het "inconsequent" zou zijn voor hem om in functie te blijven, gezien de schendingen van de wet midden in het hart van de regering.

Dinsdag maakte het kabinet van de Britse premier bekend dat zowel Johnson als zijn minister van Financiën Rishi Sunak boetes opgelegd kregen vanwege het overtreden van de coronaregels. Woensdag zei David Wolfson dat dit bericht van de Londense politie "heeft geleid tot de onvermijdelijke conclusie dat er herhaaldelijk regels werden overtreden en dat het strafrecht werd geschonden in Downing Street [het kantoor en de ambtswoning van de premier]."

Volgens Wolfson gaat het niet alleen om de feestjes tijdens de lockdown zelf, “maar ook, en misschien nog wel meer, de officiële reactie op wat er is gebeurd”. De reacties van Johnson op Partygate varieerden van zogenaamd niet aanwezig zijn geweest, tot niet weten dat het feestje een feestje was. Minister Sunak heeft lange tijd volgehouden dat hij er helemaal niet bij was, terwijl hij wel degelijk van de partij was.