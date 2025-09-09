Britse autoriteiten censureren en verwijderen nieuw spijkerhard kunstwerk van Banksy Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 518 keer bekeken • bewaren

Het wordt gezien als zijn beste kunstwerk in jaren. Op de muren van het Britse Hooggerechtshof verscheen in de nacht van maandag op dinsdag een nieuw kunstwerk van de wereldberoemde straatkunstenaar Banksy. Het werk toont een rechter, compleet met pruik zoals dat in Engeland verplicht is, die met zijn hamer inhakt op een weerloze demonstrant die op de grond ligt.

Het protestbord is leeg maar het is duidelijk een verwijzing naar het snoeiharde optreden van de autoriteiten tegen de directe actiegroep Palestine Action. Die is tot afgrijzen van onder meer veel experts tot terroristische organisatie bestempeld. Dit weekend nog werden bijna duizend vreedzame demonstranten gearresteerd omdat ze steun betuigden aan de groep. Hen wachten mogelijk straffen met zware gevolgen.

Hoe Banksy er in geslaagd is het kunstwerk, bestaande uit verschillende lagen stencils, aan te brengen is een raadsel. Het gebouw van de Royal Courts of Justice in de politieke wijk Westminster behoort tot de zwaarst bewaakte van Londen. Het kunstwerk is recht onder een bewakingscamera aangebracht. De kunstenaar staat bekend om zijn vermogen ongekende stunts uit te halen die vaak zeer veel voorbereiding vergen.

Kort na ontdekking werd het kunstwerk onttrokken aan het publiek met witte hekken. Inmiddels is duidelijk dat het verwijderd gaat worden. De autoriteiten verklaren dat er aangifte is gedaan wegens vernieling van het gebouw. De wet op de monumenten staat het kunstwerk niet toe. Hoe het verwijderd gaat worden is nog niet bekend. Kunstwerken van de anonieme Banksy brengen tonnen op bij veilingen.