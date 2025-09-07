Britse politie gaat over tot massa-arrestatie om Palestina-protest te smoren, ook Nederlanders opgepakt

In Londen zijn dit weekend bijna 900 mensen opgepakt die vreedzaam protesteerden tegen het besluit van de Britse regering om de geweldloze directe actiegroep Palestine Action tot terroristische organisatie te bestempelen. De regering ging daartoe over nadat leden van de actiegroep twee militair vliegtuigen, die worden ingezet voor steun aan de Israëlische strijdkrachten, hadden beklad.
857 mensen zijn opgepakt wegens steun aan een terroristische organisatie. 33 anderen werden om andere redenen gearresteerd, zoals het hinderen van de politie. Onder de gearresteerden zijn veel senioren, zoals een 83-jarige priester. Zo'n 1500 mensen hadden zich verzameld bij het Britse parlement tegen de draconische maatregel, die onder meer door de VN is bekritiseerd. Het toepassen van de anti-terreurwetgeving wordt als overdreven gezien en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting.
De Nederlandse tak van de internationale protestbeweging Extinction Rebellion meldt dat er ook 7 Nederlanders zijn opgepakt. Ook zij lopen risico vervolgd te worden op basis van anti-terreurwetgeving. Een veroordeling op basis daarvan heeft naast de directe straf enorme consequenties voor bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid omdat reizen naar het buitenland lastig wordt.
In een verklaring stelt XR:
De Nederlandse regering lijkt van plan om (net als als het VK) het demonstratierecht en de vrije meningsuiting in te perken, zoals de met de Wet strafbaarstelling verheerlijking terrorisme. Het inperken van het demonstratierecht staat in verschillende verkiezingsprogramma's genoemd, waaronder dat van de VVD. Meerdere politici, waaronder van BBB (2), VVD (3), FvD (3), PVV (4) hebben vreedzame demonstraties de afgelopen jaren 'terrorisme' of vreedzame activisten 'criminelen' genoemd. Woordvoerder Liesbeth Hondelink: "Het recht op protest is een van de belangrijkste hoekstenen van de democratie, vorige generaties hebben daar keihard voor gevochten. We zien in Engeland wat er kan gebeuren als die rechten afbrokkelen: de regering treedt harder op tegen mensen die met een papiertje op een grasveld zitten, dan tegen de genocide die zich voor onze ogen voltrekt. Het is belangrijk dat we ons NU met zijn allen zo luid mogelijk uitspreken, zowel in Nederland als in Londen."
Elders in Londen demonstreerden 20.000 mensen tegen de massamoord op Palestijnen. In Brussel gingen zondag zo'n 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de Israëlische oorlogsmisdaden. Onder hen onder meer de bekende schrijver Tom Lanoye.
