Britse politie gaat over tot massa-arrestatie om Palestina-protest te smoren, ook Nederlanders opgepakt

857 mensen zijn opgepakt wegens steun aan een terroristische organisatie. 33 anderen werden om andere redenen gearresteerd, zoals het hinderen van de politie. Onder de gearresteerden zijn veel senioren, zoals een 83-jarige priester. Zo'n 1500 mensen hadden zich verzameld bij het Britse parlement tegen de draconische maatregel, die onder meer door de VN is bekritiseerd. Het toepassen van de anti-terreurwetgeving wordt als overdreven gezien en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting.

De Nederlandse regering lijkt van plan om (net als als het VK) het demonstratierecht en de vrije meningsuiting in te perken, zoals de met de Wet strafbaarstelling verheerlijking terrorisme. Het inperken van het demonstratierecht staat in verschillende verkiezingsprogramma's genoemd, waaronder dat van de VVD. Meerdere politici, waaronder van BBB (2), VVD (3), FvD (3), PVV (4) hebben vreedzame demonstraties de afgelopen jaren 'terrorisme' of vreedzame activisten 'criminelen' genoemd. Woordvoerder Liesbeth Hondelink: "Het recht op protest is een van de belangrijkste hoekstenen van de democratie, vorige generaties hebben daar keihard voor gevochten. We zien in Engeland wat er kan gebeuren als die rechten afbrokkelen: de regering treedt harder op tegen mensen die met een papiertje op een grasveld zitten, dan tegen de genocide die zich voor onze ogen voltrekt. Het is belangrijk dat we ons NU met zijn allen zo luid mogelijk uitspreken, zowel in Nederland als in Londen."