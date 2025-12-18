Brits advies: draag mondkapje bij besmetting met ‘supergriep’ Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 217 keer bekeken Bewaren

De adviezen die opgeld deden tijdens de coronacrisis, worden weer van stal gehaald nu een zware griepgolf Europa teistert. In het Verenigd Koninkrijk, waar de ‘supergriep’ al hard toeslaat, adviseert ITV News weer om mondmaskers te dragen als je ziek bent en bijvoorbeeld naar de supermarkt moet. Zo kun je anderen beschermen.

Ook andere corona-adviezen helpen vanzelfsprekend tegen de verspreiding van de griep. Zo drukt ITV News Britten om het hart om niet naar het werk of school te gaan bij een besmetting. Regelmatig grondig je handen wassen met zeep en warm water, wordt eveneens aanbevolen, net als het reinigen van oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals deurklinken en telefoons.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde deze week dat het Europese griepseizoen dit seizoen een stuk eerder begint dan normaal. Het AD schreef daarover:

“In minstens 27 van de 38 landen in de Europese regio van de WHO is momenteel sprake van een hoge of zeer hoge griepactiviteit. De grote schuldige is de nieuwe variant H3N2. Die is verantwoordelijk voor bijna 90 procent van alle bevestigde griepgevallen in Europa.”

De vroege griepgolf verklaart mogelijk ook waarom de gevolgen ernstiger lijken: nog niet iedereen is gevaccineerd. “Dat is natuurlijk een van onze belangrijkste middelen om mensen te beschermen tegen een griepinfectie”, aldus hoogleraar Immunologie van vaccinaties Debbie van Baarle van het UMCG tegenover EenVandaag.

