Griepgolf teistert Europa, ziekenhuis verplaatst patiënten naar parkeergarage Actueel 15-12-2025 leestijd 3 minuten 16497 keer bekeken Bewaren

Volgens het RIVM is er in Nederland niks aan de hand maar in andere landen wordt alarm geslagen over een zware griepgolf die zich in rap tempo over het continent verspreidt en de zorg in moeilijkheden brengt. Het Duitse dagblad Frankfurter Rundschau meldt dat de golf met nieuw influenza A-virus zich ongebruikelijk vroeg aandient, zelfs nog vóór de Kerst. Experts waarschuwen voor de gevolgen.

Het griepseizoen is al begonnen – drie tot vier weken eerder dan normaal – en het zou wel eens ernstig kunnen zijn. Het aantal griepgevallen is verdubbeld ten opzichte van de week ervoor. Dit blijkt uit actuele gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI). Een gemuteerd virus, de "subclade K", verspreidt zich snel. Al eind november 2025 meldde het Robert Koch Instituut (RKI) de officiële start van het griepseizoen. In de eerste week van december registreerden laboratoria ongeveer 5.200 bevestigde griepgevallen – het dubbele van het aantal in de week ervoor. De trend is stijgend. Bijzonder zorgwekkend: tweederde van de griepgevallen wordt veroorzaakt door de nieuwe virusvariant A (H3N2) van subclade K. Deze nieuwe griepvariant is in verschillende Europese landen al wijdverspreid. In Groot-Brittannië en Noorwegen domineert het.

Het ECDC, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, waarschuwde vorige maand al. Het risico is mede zo groot omdat de menselijke immuunrespons het virus niet herkent en dus niet bijtijds in actie komt. Het virus omzeilt de weerstand die is opgebouwd door eerdere besmettingen. Ook het vaccin dat dit jaar is toegediend zal het virus niet optimaal tegen kunnen houden, al beperkt het wel de ernst van de verschijnselen. Er wordt een stijging van 20 procent meer besmettingsgevallen verwacht ten opzichte van andere jaren. De piek van het seizoen wordt verwacht in januari.

In Engeland, waar al gesproken wordt van de Super Flu, is de situatie ernstiger, meldt RTL Nieuws:

Vorige week lagen er 2660 mensen in het ziekenhuis vanwege de griep. Dat is uitzonderlijk veel voor begin december. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt, baart de NHS zorgen. Vorige week waren er 55 procent meer patiënten dan in de week ervoor, een forse stijging dus. In onderstaande grafiek is te zien dat het niveau nu al boven dat van andere jaren ligt. Het gaat om opnames in Engelse ziekenhuizen. Schotland, Wales en Noord-Ierland zitten er niet bij.

In delen van Frankrijk geldt vanaf nu een mondkapjesplicht in verpleeg- en ziekenhuizen, schrijft bikvoorbeeld Le Dauphine Libéré:

Vanaf maandag 15 december 2025 is het dragen van een mondkapje verplicht voor bezoekers van patiënten die zijn opgenomen in de verschillende afdelingen van het Metropolitan Hospital Center Savoie: de ziekenhuizen in Chambéry en Aix-les-Bains, de kraamafdeling in Eveillon en de afdeling medische en revalidatiezorg (SMR) in het Hôtel-Dieu. Deze maatregel geldt ook voor bezoeken aan bewoners van de verpleeghuizen van het CHMS in Chambéry en Aix-les-Bains. Het dragen van een mondkapje is tevens verplicht voor patiënten die naar de spoedeisende hulp komen.

In IJsland neemt de epidemie dramatische vormen aan. Een van de ziekenhuizen heeft vanwege de grote toestroom patiënten moeten onderbrengen in de parkeergarage. Dat is nodig om de patiënten uit elkaar te houden en verdere besmettingen tegen te gaan. Er is ook sprake van beddentekort omdat een deel van de oudere patiënten niet naar huis gestuurd kan worden omdat daar niemand is die voor hen kan zorgen.

Tegenover de Iceland Monitor verklaart een woordvoerder:

“Deze patiënten blijven in het ziekenhuis omdat er geen geschikte voorzieningen in de gemeenschap beschikbaar zijn. Wanneer er griep of zelfs maag-darmuitbraken zijn, kan het systeem het gewoon niet aan. Daarom creëren we extra ruimtes om patiënten op te vangen totdat ze op een verpleegafdeling kunnen worden opgenomen.” Er zijn gevallen geweest waarin patiënten en familieleden geschokt waren toen ze de parkeergarage zagen, wat volgens Benediktsson begrijpelijk is. “Het is natuurlijk volstrekt onacceptabel dat de situatie zo is."