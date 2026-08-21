Boze boeren vliegen elkaar in de haren, Agractie verspreidt desinformatie Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 345 keer bekeken • Bewaren

De boze boeren vormen allesbehalve een gesloten front. Radicale actiegroepen als Farmers Defence Force (FDF) en Agractie staan inmiddels op voet van oorlog met LTO en de jongerenorganisatie NAJK, schrijft NRC.

Enkele weken werd tijdens een bijeenkomst van de radicale groepen al opgeroepen om LTO-voorzitter Ger Koopmans thuis op te zoeken en te “castreren”. Ook afgelopen week tijdens het protest in Den Bosch waren de verschillen duidelijk te zien: er waren verschillende podia van gematigde en fundamentalistische boeren. Een geradicaliseerde boer schold Koopmans uit voor “rat”.

Op bijeenkomsten van fundamentalistische boeren wordt het publiek verder opgehitst tegen LTO. Het kabinet wil alleen met LTO en NAJK praten, omdat de radicale boeren volledig lijken te zijn losgezongen van de realiteit. Dat blijkt ook uit een rekentool die Agractie online heeft gezet, meldt NRC.

“[B]oeren [kunnen] hun bedrijfsgegevens kunnen invoeren om te zien wat de kabinetsplannen voor hen betekenen. Uit een rekenvoorbeeld dat wordt getoond, blijkt het vrijwel onmogelijk een toekomst te hebben als boer. (…) Het ministerie vindt dat de tool van Agractie boeren niet goed informeert.”

Omgekeerd willen ook de radicalen niet met het kabinet praten. Zij noemen het LTO ‘naïef’, omdat de grote belangenorganisatie wel in overleg blijft. In plaats daarvan verspreidt FDF liever jodensterren met de letter B van boer, omdat het stikstofbeleid volgens voorzitter Mark van den Oever te vergelijken is met de jodenvervolging.