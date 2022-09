Boze boeren negeren noodbevel en dringen met trekkers Den Haag binnen

Tientallen boze boeren hebben het noodbevel dat voor Den Haag geldt genegeerd en probeerden met trekkers de stad binnen te rijden. Daar wordt dinsdag de troonrede gehouden. De politie laat weten meerdere trekkers in beslag genomen te hebben.

Via Twitter deelt de politie beelden van trekkers die op een oplegger zijn geladen om af te voeren. Desondanks zijn er nog altijd boeren met trekkers in de Haagse binnenstad aanwezlg. Het noodbevel is afgegeven ‘wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid’. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.