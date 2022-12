Boze boeren belagen provinciehuis Zwolle weer, politie grijpt nu wel in

De politie heeft ingegrepen bij een protest van boze boeren bij het Overijsselse provinciehuis in Zwolle. Daarbij heeft de politie gebruik gemaakt van een shovel om opgewassen te zijn tegen de trekkers van de boeren. Met die shovel is onder meer een trekker aan de kant gezet die een politievoertuig had ingeklemd. De bestuurder van de trekker is aangehouden.