Boze boeren belegeren provinciehuis Zwolle

De PAS-melders zijn voornamelijk veehouders die ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor hun stikstofuitstoot mochten voldoen met een 'melding' in plaats van een natuurvergunning. Nadat de PAS in 2019 door de Raad van State van tafel werd geveegd, bevonden deze boeren zich plots in een illegale situatie. Door het gebrek aan stikstofruimte is het voor hen lastig de nu benodigde vergunning te krijgen. Het kabinet zegt de boeren pas tegemoet te kunnen komen, als op andere plekken de stikstofneerslag is verminderd. De rechter heeft de provincies ondertussen opgedragen op te treden tegen illegale uitstoot.