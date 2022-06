Boze boeren brengen natuur nog meer schade toe door oeroude bomen te vernietigen

27 jun. 2022 - 20:14

Ik zie het meer als symbolisch voor hun houding tegenover de natuur: kortzichtig, respectloos, destructief. Ze zijn ook reactionair, asociaal en bekrompen. Bovendien contraproductief.Op deze manier verliezen ze alle goodwill en waardering die ze ooit hadden. Bovendien zijn die acties ook nog zinloos, er MOETEN harde maatregelen genomen worden, willen we volgende generaties nog enige kans op leefbaar leven geven Het is ook nog hun eigen schuld en die van hun geldschieters, inclusief landelijke en Europese overheden met hun subsidies, dat ze in deze situatie zitten. Al een halve eeuw geleden werd er door een gezelschap internationael gerenommeerde wetenschappers voor het eerst gewaarschuwd voor broeikasgassen in de atmosfeer (o.a. door intensieve veeteelt) en andere milieuproblemen. Toch ging men door met schaalvergroting en nog meer schaalvergroting, terwijl de waarschuwingen steeds ernstiger, veelomvattender en wanhopiger werden. Nu is het hele systeem stukgelopen en zitten we met z'n allen –niet alleen de boeren– met de brokken en moeten we proberen te redden wat er te redden valt, al denk ik zelf dat we het point of no return al lang en breed gepasseerd zijn. Ik ben bejaard. Het zal mijn tijd (hopelijk) wel duren, maar ik benijd de volgende generaties niet.