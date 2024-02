Bouw van nieuwe huizen zakt tot dieptepunt

In 2023 werden voor het tweede jaar op rij minder woningen vergund. In 2016 zijn voor het laatst minder nieuwbouwwoningen vergund dan in 2023. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld rond de 68 duizend per jaar. Dat was nog wel minder dan in de periode voor de kredietcrisis van 2008/2009. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.