Boot met vluchtelingen slaat om in ijskoude water Kanaal, meerdere slachtoffers Nieuws • Vandaag

Een boot met daarop tientallen vluchtelingen is vanochtend vroeg omgeslagen in het ijskoude water van het Kanaal, net voor de kust van Engeland. Om hoeveel opvarenden het precies gaat, is nog niet duidelijk. Wel zou inmiddels zeker zijn dat er mensen bij het bootongeluk om het leven zijn gekomen.

Rond 3 uur ’s nachts raakte de boot door onbekende omstandigheden in moeilijkheden, zo’n 48 kilometer voor de kust van Dover. De watertemperatuur was op dat moment net onder de 2 graden Celsius. Zowel de Britse kustwacht als de Franse marine hebben hulptroepen gestuurd om naar drenkelingen te zoeken. Volgens Sky News zijn er inmiddels 43 mensen uit het water gehaald en overgebracht naar Engeland. Ten minste drie mensen zijn overleden, gevreesd wordt dat dit aantal in de loop van de dag nog zal oplopen.