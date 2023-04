BOOS duikt in het schandaal rond ex-Kamerlid Gijs van Dijk en ontdekt leugens en bedrog bij de PvdA Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1664 keer bekeken • bewaren

In een aflevering van bijna een uur probeert Tim Hofman in BOOS te ontrafelen wat zich heeft afgespeeld in het schandaal rond Gijs van Dijk. Hij trok zich in februari 2022 na klachten terug als Kamerlid. Er volgde een onderzoek waaruit bleek dat de klachten over Van Dijk aannemelijk waren. Maar een paar maanden later bood de partij plots excuses aan en volgde er een regeling waarin hij een schadevergoeding kreeg toegewezen en er beloofd werd een nieuwe baan voor hem te zoeken. Hoe kon dat gebeuren?

BOOS ontdekt dat er niet voor het eerst over Van Dijk werd geklaagd. Oud-PvdA leider Lilianne Ploumen bevestigt in de uitzending dat er problemen met hem waren binnen de fractie omdat hij herhaaldelijk loog over zaken, die verder niet met privé-relaties te maken hadden.

Tijdens een reconstructie merkt BOOS dat Van Dijk met grote regelmaat onwaarheden spreekt. De redactie wordt ook plots benaderd door mensen die zeggen dat BOOS het onderzoek moet staken. Al die personen waarschuwen dat de kunstenares Tinkebell "niet te vertrouwen" zou zijn. Tinkebell is indertijd als enige naar buiten getreden in het schandaal. Zij had langere tijd een relatie met Van Dijk totdat ze er bij toeval achter kwam dat hij een andere relatie en gezin had. Tinkebell is echter niet degene die BOOS benaderd heeft. Het programma baseert zich op de verklaringen van andere slachtoffers van Van Dijk.

Tim Hofman merkt dat er een netwerk actief is dat aangestuurd wordt door Van Dijk zelf, die beschikt over uitstekende contacten in de media, bij de vakbond FNV waar hij een hoge functie heeft bekleed en binnen de PvdA. Het programma heeft een appje van Van Dijk weten te bemachtigen waaruit blijkt dat hij ook een geheime relatie had met huidig PvdA-leider Attje Kuiken. Die relatie zou inmiddels beëindigd zijn.

BOOS wil partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent om een toelichting vragen maar die houdt angstvallig de boot af. De makers kiezen er daarom voor haar met een draaiende camera op te zoeken. Sent wijst alle vragen af, beweert in voortdurend contact te staan met de slachtoffers en op hun verzoek niets te kunnen zeggen. BOOS checkt dat bij de slachtoffers. Zij weten van niets.

Uit de excuses die de partij onder druk van Van Dijk maakte steeg de indruk op dat de klagers hun klachten verzonnen dan wel overdreven hadden. BOOS laat zien dat voor die indruk iedere grond ontbreekt. Wel bevestigt de uitzending wat het onderzoek ook al concludeerde, namelijk dat Van Dijk niet de waarheid spreekt.