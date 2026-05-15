Bondskanselier Merz raadt jongeren sterk af nog naar de VS te gaan

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz (CDU) raadt jongeren, waaronder zijn eigen kinderen, af te naar de Verenigde Staten te gaan om daar te studeren of werken. Hij noemt als reden de verslechtering van het "sociale klimaat" in de VS, stelde de 70-jarige vader van drie kinderen op een conferentie van conservatieve katholieke jongeren.

"Ik zou mijn kinderen vandaag de dag niet aanraden om naar de VS te gaan, daar te studeren of te werken, simpelweg omdat er zich daar plotseling een bepaald sociaal klimaat heeft ontwikkeld. Zelfs de best opgeleide mensen in Amerika vinden het tegenwoordig erg moeilijk om een ​​baan te vinden."

Hij moedigde zijn toehoorders aan optimistischer te zijn over de mogelijkheden van hun eigen land: "Ik ben er vast van overtuigd dat er weinig landen in de wereld zijn die zulke geweldige kansen bieden, vooral voor jongeren, als Duitsland."

Merz moet de verzwakte Duitse economie opnieuw doen opleven maar slaagt daar niet in, onder meer omdat de door Trump en Netanyahu gestarte oorlog tegen Iran de wereldeconomie een optater heeft gegeven. Eerder had de bondskanselier al kritiek geuit op de uiztichtloosheid van oorlog en gesteld dat Iran erin geslaag dwas de VS te vernederen. Die rake analyse lokte zoals te verwachten valt een woedende reactie uit van Trump die meteen opdrahct gaf duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te trekken, een besluit dat wordt gezien als de zoveelste strategische miskleun van de kleuterachtige heerser in het Witte Huis. Ook werd de export van Duitse auto's naar de VS verder bemoelijkt door de oranje tsaar.

Het advies om niet naar de VS te gaan klinkt al langer, onder meer omdat het door de extreme repressie van de immigratiedienst ICE zeer onveilig is geworden. Wie pech heeft kan zonder reden in de gevangenis belanden.