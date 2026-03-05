Boerenrevolte: Prominente BBB'ers willen randstedeling Keijzer terug Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 247 keer bekeken • Bewaren

Een grote groep van zestig "prominente" BBB'ers, waaronder oud-bewindspersonen, senatoren, statenleden en gedeputeerden, heeft het partijbestuur donderdagavond een brandbrief gestuurd. Dat meldt het AD. In de brief hekelen de BBB'ers de manier waarop voormalig vicepremier Mona Keijzer aan de kant werd geschoven ten gunste van partijoprichter Henk Vermeer als nieuwe leider van de Big Agro-lobbyclub. Het uitlekken van die beslissing via de media, op 20 februari, noemen zij "een procedureel dieptepunt dat het vertrouwen van de kiezer schaadt".

De briefschrijvers wijzen ook op bredere problemen binnen de partij: democratische processen zouden onvoldoende geborgd zijn, individuele belangen zouden te vaak voorgaan op het partijbelang en interne kritiek zou nauwelijks ruimte krijgen, volgens het AD "precies de punten die Mona Keijzer graag wilde veranderen binnen de partij". De prominenten pleiten voor een onafhankelijke evaluatie van de afgelopen verkiezingen en de bijbehorende strategische keuzes, nog vóór de zomer van 2026.