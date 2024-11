Poging van BoerBelazerBeweging om vrije pers te censureren vangt bot bij minister Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2843 keer bekeken • bewaren

Een poging van BBB om de overheid zich te laten bemoeien met de vrije nieuwsgaring, in dit geval de NOS, is op niets uitgelopen. Minister Eppo Bruins (NSC, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft het censuurvoorstel dinsdag van tafel geveegd. Dat de overheid zich niet met de pers bemoeit is een "cruciaal en ononderhandelbaar rechtsstatelijk uitgangspunt", aldus de minister. Dat meldt de Volkskrant.

BBB-Kamerlid Claudia van Zanten stelde vorige maand Kamervragen over de NOS-berichtgeving over Israël en het genocidale oorlogsgeweld in Gaza en Libanon. Van Zanten zei zich zorgen te maken "over de journalistieke integriteit en onpartijdigheid van door de overheid gefinancierde media". Daarmee doelde ze op berichtgeving na de moord op Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. In een profiel over hem gebruikte de NOS onder meer de termen "charismatisch" en "competent". De BBB'er noemde dat "mogelijke schendingen van journalistieke richtlijnen" door "dit met belastinggeld gefinancierde nieuwsprogramma". Ze eiste dat de minister een onderzoek instelde naar de NOS.

Dat gaat niet gebeuren. "Ik controleer daar niet op. Een rechtstreeks toezicht van de overheid op de inhoud van media-uitingen zou neerkomen op censuur of de uitoefening van druk," liet Bruins de Kamer weten. Ook zei hij "niet bereid" te zijn het Commissariaat voor de Media te vragen wel een onderzoek in te stellen naar de berichtgeving over Israël.