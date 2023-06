Boeren zoeken het maar uit, kabinet trekt eigen stikstofplan na sabotage door LTO • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 479 keer bekeken • bewaren

Landbouwminister Piet Adema gaat vrijdag met het kabinet kijken naar een eigen maatregelenpakket voor de boerensector nu het niet is gelukt om een landbouwakkoord te sluiten. Dat meldt ANP. Volgens Adema betekent dat slecht nieuws voor de hele agrarische branche omdat het kabinet niet per definitie alle uitonderhandelde maatregelen overneemt. "We gaan meer kijken naar onze standpunten waarvandaan we vertrokken waren", zegt Adema over de opstelling van het kabinet.

Volgens de minister waren de partijen in het landbouwoverleg er al voor "95 procent of misschien wel meer" uit. "Maar LTO heeft de laatste stap niet durven zetten", zegt Adema over het stoppen van de boerenorganisatie met de onderhandelingen. "Het kan nu niet zo zijn dat je een heel akkoord uitonderhandelt, geen verantwoordelijk neemt, maar dat het kabinet dat alsnog gaat uitvoeren. Vrijdag kijken we wat het kabinet vindt en met welke voorstellen we komen."

Het kabinet was "zeer verrast" door het vertrek van LTO van de onderhandelingstafel dinsdagavond. "Toen we aan tafel gingen, kwam LTO meteen met de mededeling: 'we stoppen ermee'. Het kabinet heeft de kans niet gekregen om betere voorstellen te doen."

Het kabinet gaat zich op korte termijn beraden over het vervolgproces, staat in een Kamerbrief van de landbouwminister. Adema schrijft verder dat alle betrokken partijen aan de onafhankelijk voorzitter hebben gevraagd een analyse en eindverslag te maken van het maandenlange proces. Ook worden de conceptteksten van het landbouwakkoord openbaar.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak heeft nog wel gezegd dat het wat hem betreft een optie is om dit najaar opnieuw te onderhandelen over een akkoord, maar Adema benadrukt dat hij dat niet ziet zitten. "Ik heb me ook respectvol te gedragen naar alle andere partijen, die allemaal hun nek hebben uitgestoken", zei hij over onder meer de belangengroepen voor jonge en biologische boeren. "Ik kan het dan niet maken om te zeggen: in het najaar ga ik even met LTO aan tafel."

Adema noemt het vooral voor jonge boeren "een hele trieste dag". "Toen ik ben begonnen was duidelijkheid en zekerheid belangrijk voor de sector. Dat kunnen we nog niet bieden en dat vind ik een ongelooflijk gemis."